Спортсмена из Новокуйбышевска отпустили из-под домашнего ареста по делу о фиктивных платежах

Суд смягчил меру пресечения уроженцу Новокуйбышевска — спортсмену, обвиняемому в причастности к 35 преступлениям в составе организованной группы. Вместо домашнего ареста ему назначили запрет определенных действий. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Строилов, представляющий интересы фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина вместе с еще четырьмя участниками группы изготавливал поддельные банковские платежные распоряжения, чтобы переводить деньги с заблокированных счетов.

На процессе защитник указал на отсутствие доказательств того, что его доверитель может скрыться или помешать расследованию. В поддержку ходатайства адвокат привел данные о безупречной репутации подзащитного и его спортивных достижениях всероссийского уровня.

Ранее обвиняемый длительное время находился под домашним арестом — его передвижение контролировалось электронным браслетом. Сейчас устройство сдано, мужчина может свободно передвигаться. При этом уголовное дело продолжает рассматриваться в суде.

Георгий Портнов