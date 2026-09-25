Четырех челябинцев подозревают в организации казино на 28 адресах

Оперативные сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области задержали четырех местных жителей по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). С автоматов на 28 адресах они могли получить 23 млн руб., сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, 37-летний организатор предложил 38-летнему знакомому заниматься незаконной деятельностью, после чего к ней были привлечены еще два человека в возрасте 24 лет и 31 года. В 28 помещениях в Ленинском, Тракторозаводском, Курчатовском, Советском и Металлургическом районах Челябинска они проводили азартные игры, получив с 2022 по 2026 год 23 млн руб.

Было изъято 439 игровых автоматов, 400 из них — на складе. Фигуранты заключены под стражу.

Виталина Ярховска