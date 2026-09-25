В Удмуртии шесть школьников получили ожоги из-за нагретых сквишей

Шесть школьников обратились в Первую республиканскую клиническую больницу Удмуртии за неделю после ожогов, полученных из-за лопнувших в микроволновке сквишей. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения. По данным больницы, дети получили повреждения разной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сквиш — мягкая игрушка-антистресс, которую нельзя нагревать в микроволновой печи. При воздействии высокой температуры игрушка может лопнуть, а ее горячий наполнитель — вытечь и вызвать ожоги.

Медики рекомендуют при ожоге в течение 20 минут охлаждать поврежденный участок прохладной проточной водой. При этом не следует прикладывать лед или наносить на кожу масло, сметану и кремы — это может усугубить повреждение