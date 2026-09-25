По нацпроекту в Саратове улучшили водоснабжение для 33,5 тыс. человек

В Саратове по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» провели капитальный ремонт водопровода. Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 33,5 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой России Фото: Минстрой России

В рамках проекта уложили полиэтиленовые трубы диаметром 560 мм, построили колодцы и камеры с запорной арматурой. В ведомстве уточнили, что новые трубы экологичны, устойчивы к химическому воздействию и служат не менее 50 лет. Запорная арматура позволяет оперативно управлять потоками воды и локализовать аварии без отключения целых микрорайонов. При монтаже применяли сварку встык и горизонтально-направленное бурение — для прокладки под дорогами без вскрытия грунта.

Работы синхронизировали с благоустройством: восстановлены асфальт и другие элементы территории. Подготовка объектов ЖКХ к отопительному сезону находится на особом контроле Минстроя России.

Нина Шевченко