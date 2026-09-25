В Астрахани продают бывший корпус АГУ за 68,6 млн рублей

В Астрахани на торги выставлен бывший корпус Астраханского государственного университета. Здание площадью 6,2 тыс. кв. м расположено в Трусовском районе на ул. Коновалова, 2. Информация о торгах опубликована на «Дом.рф».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший корпус Астраханского госуниверситета площадью 6,2 тыс. кв. м выставлен на торги

Фото: ДОМ.РФ Бывший корпус Астраханского госуниверситета площадью 6,2 тыс. кв. м выставлен на торги

Фото: ДОМ.РФ

За 68,6 млн руб. покупателю предложено трехэтажное здание бывшего дома культуры в микрорайоне АЦКК. Площадь земельного участка под объектом — 2,3 га. «Локация и функциональная зона позволяют рассматривать развитие образовательных, культурных, спортивных и общественных проектов», — указано в карточке лота.

Размер задатка равен 10% от суммы и составляет 6,86 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 октября 2026 года.

Здание с 1965 года занимал Дом культуры экспериментального Астраханского целлюлозно-картонного комбината (АЦКК). Впоследствии, после проведенной реконструкции, в здании расположился учебно-производственный комплекс Астраханского государственного университета. В 2013 году в корпусе открыли культурный центр АГУ, оснащенный звуковым и световым оборудованием и проектором. Ежегодно там проходили фестивали, конкурсы, выставки и мастер-классы.

Марина Окорокова