В Курганской области отменили особый противопожарный режим

С 24 сентября 2026 года на территории Курганской области перестал действовать особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на постановление губернатора Вадима Шумкова.

Режим ввели в области с 20 апреля 2026 года. Сотрудники МЧС России напоминают, что жителям необходимо дальше соблюдать общие требования пожарной безопасности. Так, сжигать сухую траву, листву и ветки можно только на своем участке в безветренную погоду — в яме или баке. При этом рядом лучше держать огнетушитель, воду или песок. Запрещено разводить открытый огонь при сильных порывах ветра и под кронами хвойных деревьев.

Виталина Ярховска