«Формат точно попадает в современное восприятие информации»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Waleed Zein / Reuters Фото: Waleed Zein / Reuters

В сентябре 2026 года Sotheby's совместно с Luxury Group by Marriott International запустил новый видеоформат The Art of Knowing: One-Minute Masterclass. Это серия коротких роликов, в которых эксперты аукционного дома за 60 секунд дают полезные знания из мира коллекционирования часов, вина, моды или ювелирного искусства. Формат очень точно попадает в современное, во многом блоговое восприятие информации: за минуту человек в развлекательном формате получает концентрированные знания.

В первых выпусках каталогизатор часов Sotheby's Карл Чен рассказывает, из чего складывается редкость часов и на какие факторы должен смотреть коллекционер. Ванесса Уот, глава направления Handbags & Fashion Sotheby's в Гонконге, разбирает историю Herms Birkin. Джордж Лейси объясняет понятие terroir и то, как место происхождения влияет на характер вина. А ювелирный специалист Джейн Ки рассказывает, из чего складывается блеск бриллианта: из огня, когда белый свет раскладывается на спектральные цвета, и сцинтилляции — вспышек света и контраста при движении камня или зрителя.

Первые ролики снимали в The St. Regis Hong Kong в преддверии Hong Kong Luxury Week, а дальше этот же формат Sotheby's и Marriott развивают уже и в офлайне, с очными мастер-классами экспертов аукционного дома в отелях The St. Regis, The Ritz-Carlton и EDITION.

Анна Минакова