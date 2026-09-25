Виктор Логвинов: Мы вместе собирали народную программу «Единой России» - она про то, что волнует каждого

В Воронежской области успешно завершились выборы депутатов Государственной Думы IX созыва. По предварительным данным в голосовании приняли участие более 1,3 млн избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия Фото: Единая Россия

Первый заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единой России» в Воронежской областной Думе Виктор Логвинов отметил, что партия шла на выборы с народной программой, которая формировалась на основе предложений жителей страны.

«Народная программа «Единой России» - это 3,5 миллиона предложений от людей со всей страны. Из них 40 тысяч - от жителей Воронежской области. В программе семь ключевых направлений: демография и поддержка семей, новые кадры и рынок труда, развитие всех регионов, сильная экономика, современные технологии, сохранение нашей культуры и традиций, безопасность страны и поддержка бойцов СВО. Мы вместе собирали эту программу - она про то, что волнует каждого»,- подчеркнул Виктор Логвинов.

Добавим, что на Съезде в декабре «Единая Россия» примет Манифест - долгосрочную программу с ориентирами на годы вперёд.