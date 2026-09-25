В Стерлитамаке в пожаре пострадала соцработник

Гострудинспекция Башкирии расследует пожар, в котором пострадала 46-летняя сотрудница АНО Центр социального обслуживания населения «Изгелек (Добродеяние)», сообщает пресс-служба ведомства.

По информации работодателя, 22 сентября в ТСК «Солнечный» Стерлитамака социальный работник покупала продукты и промтовары для получателей социальных услуг, когда в здании возник пожар. Пострадавшую госпитализировали с термическими ожогами различной степени тяжести.

По словам заместителя руководителя Гострудинспекции Юлии Хариной, если сотрудник получил травму во время выполнения трудовых обязанностей вне территории работодателя, такой несчастный случай признается связанным с производством и подлежит расследованию комиссии.

Майя Иванова