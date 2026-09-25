Euractiv: страны ЕС обсудят ужесточение миграционного пакта

26 сентября главы МВД 18 европейских стран соберутся в Мюнхене, чтобы обсудить упрощения к новому пакту Евросоюза о миграции и убежище. По данным Euractiv, стороны, в частности, хотят добиться упрощенной системы лишения статуса защиты для беженцев в отношении тех, кто совершил тяжкие преступления.

Встречу в Мюнхене инициировал глава МВД Александер Добриндт. Помимо представителей стран ЕС на неформальную встречу прибудут министры и из других стран, в том числе – Великобритании. Euractiv со ссылкой на документы с повесткой встречи отмечает, что предлагается также внедрить ИИ в качестве переводчика для рассмотрения заявок на убежище, чтобы сократить сроки их изучения.

Еще одно предложение – расширить информацию, которая хранится в Eurodac — базе данных ЕС по вопросам миграции. Сейчас там хранятся только биометрические данные, но, по данным Euractiv, некоторые европейские страны призывают учитывать и другую информацию, которую пограничники получают при проверке.

Новый пакт ЕС о миграции и убежище вступил в силу в июне. Основные его положения: обязательный скрининг граждан третьих стран на внешних границах, сбор биометрических данных; ужесточение процедуры проверки права на получение убежища и ускоренный режим высылки в случае отказа; взаимодействие стран ЕС в вопросах релокации беженцев. Дополнительно согласовывается возможность создания внешних центров за пределами Евросоюза, куда будут высылать получивших отказ заявителей на убежище. К тому же министры ЕС согласовали «список безопасных стран», куда могут отправлять мигрантов, даже если они не связаны с этим государством.

Лусине Баласян