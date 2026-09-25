Euractiv: страны ЕС обсудят ужесточение миграционного пакта
26 сентября главы МВД 18 европейских стран соберутся в Мюнхене, чтобы обсудить упрощения к новому пакту Евросоюза о миграции и убежище. По данным Euractiv, стороны, в частности, хотят добиться упрощенной системы лишения статуса защиты для беженцев в отношении тех, кто совершил тяжкие преступления.
Встречу в Мюнхене инициировал глава МВД Александер Добриндт. Помимо представителей стран ЕС на неформальную встречу прибудут министры и из других стран, в том числе – Великобритании. Euractiv со ссылкой на документы с повесткой встречи отмечает, что предлагается также внедрить ИИ в качестве переводчика для рассмотрения заявок на убежище, чтобы сократить сроки их изучения.
Еще одно предложение – расширить информацию, которая хранится в Eurodac — базе данных ЕС по вопросам миграции. Сейчас там хранятся только биометрические данные, но, по данным Euractiv, некоторые европейские страны призывают учитывать и другую информацию, которую пограничники получают при проверке.
Новый пакт ЕС о миграции и убежище вступил в силу в июне. Основные его положения: обязательный скрининг граждан третьих стран на внешних границах, сбор биометрических данных; ужесточение процедуры проверки права на получение убежища и ускоренный режим высылки в случае отказа; взаимодействие стран ЕС в вопросах релокации беженцев. Дополнительно согласовывается возможность создания внешних центров за пределами Евросоюза, куда будут высылать получивших отказ заявителей на убежище. К тому же министры ЕС согласовали «список безопасных стран», куда могут отправлять мигрантов, даже если они не связаны с этим государством.
Для граждан стран из общеевропейского списка безопасных стран в феврале 2026 года действовал порядок, при котором заявителю самому требовалось оспорить предположение о безопасности страны происхождения и доказать угрозу преследований или иных рисков при возвращении. Это возлагает основную доказательственную нагрузку на просителя убежища.
Предлагаемая схема высылки может работать через третьи страны: в декабре 2025 года ЕС предварительно договорился о направлении заявителей в государство, с которым у них нет связи, если они лишь проезжали через него транзитом. Для отказавших заявителей это дополняется ограничением на пребывание в ЕС во время апелляции без отдельного решения суда, что сокращает возможности оставаться в стране на период обжалования.
Исполнение таких мер упирается не только в согласование правил. В июне 2026 года сообщалось, что часть стран ЕС технически не готова обеспечить жесткий контроль приема и, прежде всего, депортации, поэтому ужесточение процедур само по себе не гарантирует быстрого исполнения решений об отказе.