Производство новой Lada Azimut запущено на заводе в Тольятти

«АвтоВАЗ» начал серийное производство нового кроссовера Lada Azimut на площадке в Тольятти, передает корреспондент «Ъ» с церемонии запуска производства.

Кроссовер создан на платформе Lada Vesta. Разработка, уточняют в «АвтоВАЗе», выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем. В общей сложности создано около 1000 оригинальных узлов и деталей. «Этот автомобиль был создан за три года, в рекордные для российской автомобильной промышленности сроки», — подчеркнул в ходе церемонии президент компании Максим Соколов.

Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut — модернизированные двигатели собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Также в перспективе автомобиль получит новый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил с классической автоматической коробкой передач, уточняют в компании.

Цена на новинку не раскрывается, но по заявлению «АвтоВАЗа», Lada Azimut «станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте». Продажи, как ранее анонсировал господин Соколов, начнутся в четвертом квартале 2026 года. По оценке главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в базовой комплектации новинка, вероятно, будет стоить около 2-2,1 млн руб.

Как отмечал Максим Соколов, план по производству модели на 2027 год — не менее 20 тыс. штук.

Наталия Мирошниченко, Тольятти