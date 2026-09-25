Пенсионера из Самарской области признали умершим и лишили выплат

Жителя Самарской области признали умершим по заявлению родственников из Удмуртии — в результате он лишился пенсии по старости. Восстановить права пенсионеру помогла прокуратура Сергиевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Как выяснили в надзорном ведомстве, выплаты прекратили после того, как Сарапульский городской суд Удмуртии вынес решение о признании мужчины умершим. Основанием послужило заявление родственников, давно утративших с ним связь.

При этом сам пенсионер был жив и имел право на выплаты по достижении определенного возраста. Прокуратура направила в суд заявление об отмене акта о признании гражданина умершим. В итоге требования ведомства были удовлетворены. Сейчас за мужчиной закреплены все предусмотренные законом права.

Георгий Портнов