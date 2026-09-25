Два челябинских бизнесмена попали в новый рейтинг Forbes

Журнал Forbes представил новый рейтинг, посвященный предпринимателям, вложившимся в создание важных социальных объектов. В него попали два уроженца Челябинской области.

Пятое место в списке занял председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Его «наследием» станет парк «Притяжение», открытый в Магнитогорске. Инвестиции в объект составили 300 млн долларов. На 13-й позиции в рейтинге оказался бывший совладелец Челябинского трубопрокатного завода Андрей Комаров, создавший школу «Сколково» в Москве. Инвестиции в проект достигли 80 млн долларов.