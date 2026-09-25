В Перми за полмесяца демонтировали 14 незаконных НТО

За первую половину сентября в Перми демонтировали 14 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщается на сайте городской администрации. Речь идет о павильонах и киосках.

В Мотовилихинском районе ликвидировали семь незаконных НТО, пять — в Свердловском районе и по одному — в Индустриальном и Ленинском районах.

Напомним, в Перми утверждены схема размещения НТО и требования к их внешнему облику. Активная борьба властей с незаконными торговыми объектами на территории краевой столицы началась еще в 2023 году. С 1 сентября 2026 года вступил в силу новый региональный порядок, который регулирует размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. С 1 сентября администрация города принимает заявления о включении НТО, расположенных на частных земельных участках, в схему размещения.