«Не уходите далеко в антракте»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр Ермоловой Фото: Театр Ермоловой

Мировой символ жанра оперетты — «Королева чардаша» — была написана венгерским композитором Имре Кальманом, а авторы либретто — немцы Лео Штайн и Бела Йенбах. Шла Первая мировая война. В тяжелое время отвлечение от суровой действительности оказалось нужно людям. В 1915 году прогремела премьера. В Россию оперетта годом позже попала под другим названием — так и осталась «Сильвой».

А уж перерабатывалось либретто не счесть сколько раз. В том числе был случай, когда для бенефиса венгерской примадонны — 61-летней Ханны Хонти в 1954 году текст был переписан так, что она, исполняющая роль матери Эдвина, стала главной героиней. Я, кстати, не случайно вспомнил об этом факте.

Вот «Сильву» поставили в Театре Ермоловой, худруком которого уже 14 лет служит Олег Меньшиков. Он же блистательно играет в спектакле одну из главных ролей.

Вообще, столпов у спектакля несколько. Это два народных артиста РФ: Меньшиков и изумительная Ольга Тумайкина в умопомрачительных костюмах. Художник по костюмам — Виктория Севрюкова, хореограф — не менее известный Владимир Варнава. За музыкальную часть отвечает режиссер-постановщик Василий Козарь. Режиссер драматической части — Василий Буткевич. По совместительству мой сын. Вот я и спросил у него: как вообще работать с худруком театра, когда он актер твоего спектакля.

«Олег Евгеньевич довольно быстро создал общую атмосферу для всей постановочной команды и дал свободу творчества. Было какое-то спокойствие, мы занимались делом, придумывали вместе. Олег Евгеньевич был на всех этапах с нами, и как артист тоже многое предлагал со своей стороны»,— рассказал Василий.

В целом, театру удалось поставить очень современный, порой даже избыточно, музыкальный спектакль с удачными гэгами, элементами гротеска, иногда и пародии. Высмеивались всяческие «кринж», «минус вайб» и прочие зумерские словечки. По вокалу, особенно женскому, не все однозначно. Зато очень запомнилась роль талантливого молодого актера Данилы Казакова, сыгравшего Бони. Пытаюсь, как могу, обойтись без спойлеров, но все-таки, если пойдете на спектакль, не уходите далеко в антракте.

Дмитрий Буткевич