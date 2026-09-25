Общественник Виталий Бородин подаст иск о защите чести к Тимати

Общественник Виталий Бородин намерен подать иск о защите чести и достоинства к рэперу Тимати (Тимуру Юнусову). Поводом для иска стал ответ рэпера на критический пост о нем в соцсетях господина Бородина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vnborodin.ru Фото: @vnborodin.ru

В посте Виталий Бородин обвинил Тимати в демонстрации роскошного образа жизни «во время спецоперации». «Частные самолеты, дорогая яхта в других странах, вертолеты и вишенка на торте — есть черную икру с Ксенией Собчак. В этом у него заключается патриотизм. А теперь решил понтануться во время спецоперации: купил себе Bugatti за 0,5 млрд руб. и заплатил 244 млн руб. утильсбора»,— заявил господин Бородин. Он предложил рэперу принять участие в СВО и показать, как он «любит Родину».

«Слышь, общественник иди на ***»,— написал Тимати в комментариях под постом Виталия Бородина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Общественник назвал комментарий рэпера «нарушением всех красных линий». «Вместо цивилизованного диалога господин Юнусов опустился до банальных нецензурных оскорблений в социальных сетях»,— написал господин Бородин в Telegram-канале. По его словам, подготовка иска в суд займет «от двух до четырех дней», после чего Тимати «придется ответить за свои слова» в суде.

Полина Мотызлевская