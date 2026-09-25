Общественник Виталий Бородин подаст иск о защите чести к Тимати
Общественник Виталий Бородин намерен подать иск о защите чести и достоинства к рэперу Тимати (Тимуру Юнусову). Поводом для иска стал ответ рэпера на критический пост о нем в соцсетях господина Бородина.
Фото: @vnborodin.ru
В посте Виталий Бородин обвинил Тимати в демонстрации роскошного образа жизни «во время спецоперации». «Частные самолеты, дорогая яхта в других странах, вертолеты и вишенка на торте — есть черную икру с Ксенией Собчак. В этом у него заключается патриотизм. А теперь решил понтануться во время спецоперации: купил себе Bugatti за 0,5 млрд руб. и заплатил 244 млн руб. утильсбора»,— заявил господин Бородин. Он предложил рэперу принять участие в СВО и показать, как он «любит Родину».
«Слышь, общественник иди на ***»,— написал Тимати в комментариях под постом Виталия Бородина (орфография и пунктуация автора сохранены).
Общественник назвал комментарий рэпера «нарушением всех красных линий». «Вместо цивилизованного диалога господин Юнусов опустился до банальных нецензурных оскорблений в социальных сетях»,— написал господин Бородин в Telegram-канале. По его словам, подготовка иска в суд займет «от двух до четырех дней», после чего Тимати «придется ответить за свои слова» в суде.
В подобных спорах суду важно установить не только факт публикации, но и содержание высказывания: является ли оно утверждением о фактах или оценочным мнением. Для этого суд может назначить экспертизу, поскольку такая оценка выходит за пределы его специальных знаний.
Для Виталия Бородина это не первая связанная с подобным иском история: в 2023 году Пресненский районный суд Москвы признал не соответствующими действительности сведения, которые он распространял в Telegram, и обязал удалить их и опубликовать опровержение. Такое решение показывает, что требования по делам о защите чести могут включать не только денежные претензии, но и удаление публикации с последующим опровержением.