Башкирия находится на 59-м месте в рейтинге регионов по уровню зарплат

Во втором квартале года Башкирия заняла 59-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат, сообщает РИА Рейтинг. Отношение чистой медианной зарплатык фиксированному набору товаров и услуг в республике равняется 2,29. Чистая медианная зарплата в регионе во втором квартале составила 57,43 тыс. руб. Отношение чистой медианной зарплаты в Башкирии к значению по России — 0,8.

Самые высокие показатели — у Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа и Магаданской области, где отношение средней медианной зарплаты к набору товаров и услуг составляет соответственно 5,07, 4,3 и 4,29.

Самые низкие результаты показали Чечня (1,44), Ингушетия (1,51) и Кабардино-Балкария (1,86).

Медианные зарплаты по регионам (за вычетом НДФЛ) рассчитал Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе официальной статистики за апрель—июнь этого года. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам.

Майя Иванова