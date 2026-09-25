Больше всего нераспроданных новостроек в Москве, Подмосковье и Краснодаре
Почти половина строящегося жилья с рисками недостаточной распроданности, или 16,3 млн кв. м по состоянию на начало сентября, была сосредоточена в топ-10 регионов по объему строительного портфеля. Такие данные «РБК Недвижимости» предоставили в аналитическом центре «Дом.РФ». Так, больше всего такого жилья сосредоточено на трех крупнейших рынках: в Москве — 2,8 млн кв. м, Краснодарском крае — 2,7 млн кв. м и Московской области — 1,9 млн кв. м.
Как рассказали «РБК Недвижимости» в «Дом.РФ», по состоянию на 1 сентября среди топ-10 регионов по объему строительного портфеля самые длительные сроки реализации непроданного строящегося жилья фиксируются в Краснодарском крае (5,6 года), Республике Башкортостан (4,4 года) и Ленинградской области (4 года). Отмечается, что в них спрос не успевает за предложением и есть риски затоваренности. Меньше всего времени на продажу текущих запасов строящегося жилья понадобится в Санкт-Петербурге (2,3 года), Московской области (2,3 года) и Москве (2,6 года).
Рост объема жилья с недостаточной распроданностью аналитики связывают с общей тенденцией снижения спроса на новостройки и сохранением ставок по рыночной ипотеке на высоком уровне.
Риск затоваривания на рынке жилья оценивается не только по объему непроданных квартир, но и по соотношению темпов продаж и вывода новых проектов, нормативной и фактической распроданности новостроек, а также динамике средневзвешенных цен. При наличии значительных нераспроданных остатков выход новых проектов увеличивает избыточное предложение.
Для девелоперов медленные продажи не всегда позволяют быстро снизить цены. При проектном финансировании с использованием эскроу-счетов средства покупателей остаются замороженными до ввода объекта в эксплуатацию, что делает удешевление финансово нецелесообразным. После отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года срок экспозиции у застройщиков, по данным на 30 января 2025 года, вырос с семи до девяти месяцев, и компании начали откладывать старты новых проектов.
В Краснодарском крае низкая распроданность в апреле 2025 года связывалась также с несбалансированной структурой предложения, в частности, с преобладанием однокомнатных квартир и индивидуальных жилых домов. Таким образом, длительный срок реализации жилья в регионе отражает не только слабый спрос, но и несоответствие части строящегося предложения структуре покупательского спроса.