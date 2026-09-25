Больше всего нераспроданных новостроек в Москве, Подмосковье и Краснодаре

Почти половина строящегося жилья с рисками недостаточной распроданности, или 16,3 млн кв. м по состоянию на начало сентября, была сосредоточена в топ-10 регионов по объему строительного портфеля. Такие данные «РБК Недвижимости» предоставили в аналитическом центре «Дом.РФ». Так, больше всего такого жилья сосредоточено на трех крупнейших рынках: в Москве — 2,8 млн кв. м, Краснодарском крае — 2,7 млн кв. м и Московской области — 1,9 млн кв. м.

Как рассказали «РБК Недвижимости» в «Дом.РФ», по состоянию на 1 сентября среди топ-10 регионов по объему строительного портфеля самые длительные сроки реализации непроданного строящегося жилья фиксируются в Краснодарском крае (5,6 года), Республике Башкортостан (4,4 года) и Ленинградской области (4 года). Отмечается, что в них спрос не успевает за предложением и есть риски затоваренности. Меньше всего времени на продажу текущих запасов строящегося жилья понадобится в Санкт-Петербурге (2,3 года), Московской области (2,3 года) и Москве (2,6 года).

Рост объема жилья с недостаточной распроданностью аналитики связывают с общей тенденцией снижения спроса на новостройки и сохранением ставок по рыночной ипотеке на высоком уровне.