В Уфе пройдет очередной показ Volga Fashion Week

24 по 25 октября в республиканском Центре фехтования в Уфе состоится показ Volga Fashion Week (VFW), рассказали «Ъ-Уфа» организаторы.

Мероприятие будет сочетать готическо-венецианский стиль с этническими элементами: сочетание красного и черного цветов с перчатками, масками и венецианскими элементами. Как и на весеннем VFW, на подиумы выйдут модели с ограниченными возможностями здоровья.

В показах будет представлена коллекция государственного предприятия «Башкирские художественные промыслы "Агидель"».

Второй день мероприятия будет посвящен деловой программе: нетворкингу для представителей модной индустрии. Одним из спикеров будет руководитель Всероссийского сообщества стилистов Татьяна Тильча.

Впервые Volga Fashion Week в Уфе прошел в середине марта, а 11 июля состоялось Volga Fashion Show.

Идэль Гумеров