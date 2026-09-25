От медведей ищут спасения

В России вырос спрос на отпугиватели медведей. Средства защиты от хищников стали покупать в три раза чаще. В пресс-службе Wildberries & Russ сообщили “Ъ FM”, что по сравнению с прошлым годом интерес к этой категории увеличился на 228%. В компании при этом уточняют, что в количественном выражении продажи незначительны и исчисляются сотнями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спрос растет на фоне многочисленных сообщений о появлении медведей рядом с людьми. Но при встрече с оголодавшим хищником никакие отпугиватели не помогут, уверен охотовед Валерий Кузенков:

«Каждый медведь индивидуален: на кого-то это может подействовать, на кого-то — нет. Самое лучшее против медведя — это двустволка 12-го калибра, вот тут это действует хорошо и правильно. Но сегодня не все население имеет охотничье оружие, да и не все охотники. Можно и фальшфейер зажигать, и электрошокером бить, если медведь на вас напал, и в свисток свистеть, но 100% гарантии никто не даст, что это спасет.

Если медведь пошел в нападение, тут только стрелять на поражение. Когда идете по лесу, обозначайте себя: разговаривайте, включите музыку. Если увидели медведя — попробуйте тихонько удалиться, уступить ему дорогу, зайти с подветренной стороны, чтобы ветер шел в сторону животного.

Если зверь обозначил себя и вы его увидели, скорее всего, он не нападет. Когда медведь будет нападать, вы его просто не увидите: это произойдет внезапно и непонятно, с какой стороны, даже не успеете среагировать. А если медведь себя обозначил и вы не лезете к нему делать селфи, то, дай Бог, нападения не будет. Властям надо принимать решение по этому вопросу. Мы сегодня неправильно работаем с диким животным миром в России, в частности, с бурым медведем».

Большинство сообщений о появлении медведей в населенных пунктах поступают из Сибири и с Дальнего Востока. Но подобные случаи были зафиксированы даже в Подмосковье. Если не устранить причины, по которым хищники выходят к людям, в следующем году ситуация будет такой же или хуже, считает эксперт «Российского экологического общества» Анна Рыкунова:

«Дикое животное приходит в населенный пункт только в одном случае — если оно не может по каким-либо причинам прокормиться в лесу. Нужно бороться не со следствием (выходом голодных, несчастных животных в населенные пункты), а с причинами таких инцидентов. Если мы говорим о пролонгированном результате, важно понимать: сегодняшний отстрел тех животных, которые уже вышли за помощью к людям, не приведет ни к каким долгосрочным результатам. Если мы не устраним причину выхода зверей в населенные пункты, в следующем году ситуация будет ровно такая же, а может быть, и еще хуже».

За последние недели из-за нападений медведей погибли более 17 человек. При этом не менее 400 хищников отстрелили за лето 2026 года в сибирских и дальневосточных регионах.

Мария Тарасова