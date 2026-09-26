Пермяки совершили почти 2 млн поездок на каршеринге за два года

За два года жители Перми совершили почти 2 млн поездок на каршеринге «Делимобиль». Как сообщает пресс-служба компании, в общей сложности водители провели за рулем 127 лет. Для поездок пермяки в основном выбирали автомобили эконом-класса, в том числе Volkswagen Polo и Nissan Qashqai, а также автомобили комфорт-класса — Haval Jolion.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Общее расстояние, которое преодолели пользователи, превысило 28 млн км. Это порядка 700 поездок из Перми во Владивосток и обратно. Машины чаще всего арендовали днем и вечером. Самая длинная поездка с поминутной оплатой составила 1,7 тыс. км.

Федеральный оператор каршеринга «Делимобиль» работает в Перми с осени 2024 года. Кроме него, в краевой столице действуют федеральный оператор «Яндекс Драйв» и местная служба каршеринга VoronaCAR.