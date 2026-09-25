Первый секретарь крайкома КПРФ избрана депутатом Госдумы РФ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», первый секретарь комитета Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова, по итогам прошедших выборов получит мандат депутата Госдумы РФ. Мандат депутата заксобрания Пермского края, который Ксения Айтакова получила как лидер регионального списка, будет передан преподавателю кафедры философии ПГНИУ Василию Белкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Айтакова

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Ксения Айтакова

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Также в краевой парламент по списку КПРФ проходят директор ООО «Пермдоринвест» Адиль Хамидуллин, депутат заксобрания Владимир Мальчиков, депутат Пермской думы Илья Власов и секретарь комитета Пермского краевого отделения КПРФ по идеологической работе Николай Богатырев.

Ксения Айтакова возглавляет крайком КПРФ с 2017 года. В 2011, 2016 и 2021 годах побеждала на выборах депутатов заксобрания. В четвертом созыве заксобрания была избрана на должность вице-спикера.