Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Непредсказуемость в сфере путешествий рождает новые услуги. На стыке тревела и финтеха в последнее время сформировался новый сегмент — BNPL (buy now, pay later, «купи сейчас, плати потом») специально под путешествия. Механика такая же, как и при покупке холодильников или смартфонов: клиент платит лишь часть суммы при бронировании (обычно 25%), остальное разбивается на несколько беспроцентных платежей, а сам продавец — авиакомпания, отель или турагентство — получает деньги сразу. Риск невозврата берет на себя платежный провайдер.

Первым заметным игроком на этой территории называют американскую компанию Uplift, она работает напрямую с авиакомпаниями и турагентствами. Три года назад сервис купила Upgrade за $100 млн, что, в общем-то, демонстрирует запрос на развитие ниши. Платформа Expedia тоже работает со своим партнером по рассрочке.

Сейчас самый интересный пример — это лондонский стартап Vuelo. Весной ему удалось привлечь €64 млн инвестиций. Его принципиальное отличие от прочих похожих компаний — в оценке рисков: другие изначально научились просчитывать потенциальные потери в привычной розничной торговле и просто в какой-то момент добавили категорию путешествий. Vuelo, наоборот, проектирует всю систему андеррайтинга под специфику тревел-рынка. Он учитывает непредсказуемость отмен рейсов, сезонность спроса, реальную логику того, как люди планируют и оплачивают поездки, а не типовой розничный чек.

Предсказуемо, что это стало возможно сейчас именно благодаря развитию искусственного интеллекта. Раньше кредитное решение опиралось на данные нерасторопного бюро. Теперь движение денег на счетах и сведения из разных систем анализирует алгоритм, за секунды оформляя заказ.

Конечно, нам пока такое непривычно. Крупные российские онлайн-сервисы бронирования скорее предлагают схему «купи сейчас, планируй потом». Заказ тура или отдельно отеля можно частично предоплатить и закрепить за собой стоимость, чтобы она не изменилась (но оплатить все равно нужно до отъезда). Туроператоры стараются минимизировать этот первый платеж. Иногда он составляет всего 10 тыс. руб., тогда людям морально легче планировать отпуск на следующий сезон.

Яна Лубнина