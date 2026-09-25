Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Все началось с истории любви. В 1923 году в Не-ле-Мин поженились Адольф Леруа и Роза Мерлен. Оба были из семей торговцев: Леруа торговали всем для ремонта, Мерлены — посудой и домашним декором. Объединив активы, весьма деловые влюбленные обнаружили у себя в руках идеальный магазин «Все для дома».

После Второй мировой войны бизнес взлетел ракетой. Ремонт жилья интересовал во Франции каждого первого. Так что в конце 1950-х Адольф и Роза оставили сыновьям, Бернару и Леонелю, процветающий бизнес. По крайней мере, так считали родители. Дети быстро показали им, что такое настоящий успех: они освоили модный формат магазина самообслуживания и к середине 1970-х десятками открывали их по всей Франции.

Увы, в 1981 году трагически погиб Бернар, и Леонель продал все свои акции. Новые владельцы вывели бренд на мировую арену и придумали логотип со стилизованной домашней крышей. А надо бы — сердечко. Без Адольфа и Розы здесь точно бы ничего не вышло.

Павел Шинский