Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dacia Фото: Dacia

Румынская автомобильная марка Dacia, может, кому-то у нас и не известна своей продукцией, но это только кажется. Некогда сверхпопулярные у нас своей доступной ценой Renault Duster и Renault Logan в Европе выпускаются именно под брендом Dacia. Понятно, что доступная цена достигается и некоторой простотой конструкции — необязательно в ущерб комфорту или безопасности, а в основном благодаря смекалке и здравому смыслу.

Во многих автомобилях, чтобы отключить какие-то ненужные опции, надо долго копаться в экранном меню, а в Dacia они все выведены на одну-единственную физическую кнопку. Автовладельцы даже назвали ее «волшебной кнопкой».

Генеральный директор марки Dacia Катрин Адт рассказала британскому изданию Autocar, что наиболее часто используемой в современных автомобилях бренда является та самая «волшебная кнопка», которая отключает звуковые сигналы и предупреждения системы помощи водителю (ADAS). Кнопка My Safety не деактивирует базовое оборудование безопасности, такое как подушки безопасности, ABS или систему курсовой устойчивости, но позволяет владельцам избавиться от раздражающих сигналов, которыми насыщены современные машины.

А сигналы эти, как подчеркнула Адт, появляются не по инициативе автомобильных компаний, а из-за постоянного роста требований Европейского союза, под которые приходится подстраиваться. Их уже и так немало, а к 2030 году ожидается еще 107 новых. Значительная часть бюджета на исследования и разработки уходит на соответствие новым нормам, что усложняет создание доступных автомобилей, являющихся основой бизнес-модели марки Dacia.

В связи с этим румынская компания обратилась в Еврокомиссию с просьбой приостановить ужесточение требований к малолитражным автомобилям, чтобы сохранить конкурентоспособные цены и не превращать обязательные системы в лишнюю нагрузку по стоимости. То есть та самая «волшебная кнопка» не столько отражает нежелание использовать технологии безопасности, сколько служит индикатором разрыва между регуляторными требованиями и потребностями реальных водителей.

Дмитрий Гронский