Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Компот из деревенских яблок, бабушкин свежеиспеченный пирог и то самое мороженое в вафельном стаканчике... Все это мы помним потому, что наш мозг — самый настоящий гурман. В то время как язык, как считают биологи, различает всего пять базовых вкусов: сладкий, кислый, соленый, горький и пикантный, также известный как умами, или вкус высокобелковой пищи.

Но почему с возрастом еда начинает казаться менее насыщенной, и есть ли шанс вернуть потерянные ощущения? Ведь в погоне за привычным удовольствием, когда блюда выглядят пресными, мы начинаем добавлять больше соли или увлекаться жирной пищей. Но настоящий биохакинг вкуса — это работа с несколькими ощущениями сразу: добавлять специи, травы, продукты с яркими вкусами, например, грибы или пармезан.

Имеет значение и сама конструкция блюда: разные температуры, текстуры и цвета делают еду интереснее для мозга даже тогда, когда вкусовые ощущения становятся слабее. А еще есть упражнения на тренировку обоняния. Например, во время приготовления ужина можно попробовать разложить запахи на составляющие, уловить нотки чеснока, перца, оливкового масла. Или вернуть себе вкус с помощью перезагрузки рецепторов, на пару недель отказавшись от взрывных вкусов: сахара, соли и приправ.

Научно доказано, что влияет даже цвет посуды. Например, синий снижает аппетит, а красный и желтый его разжигают. И если держать в руках увесистые приборы, то мозг будет считать, что блюдо на тарелке более дорогое и даже сытное. А недавно в одной итальянской кофейне мне внезапно встретилась аромасвеча с запахом пасты карбонара. Несложно догадаться, какой был заказ.

Анна Кулецкая