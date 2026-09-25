Златоустовца будут судить за угрозу взрыва гранаты в кабинете сотрудницы ФСИН

В Златоустовский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудницы уголовно-исполнительной инспекции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он может получить реальный срок до пяти лет за то, что принес учебную гранату к ней в кабинет, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, 16 февраля этого года местный житель пришел для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Действуя из мести за осуществление сотрудницей и ее начальницей своих обязанностей, он положил на стол инспектора учебную пиротехническую гранату. При этом горожанин назвал устройство «подарком». Сотрудница, понимая, что пострадает от взрыва учебной гранаты, ушла в кабинет начальницы. Последняя вызвала полицию, и гражданина задержали. Экспертиза показала, что изделие является взрывным устройством, наполненным недробленым горохом. Подобные гранаты безопасно использовать на расстоянии более 5 м от человека.

Фигурант вину признал и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что не должен был приносить учебную гранату, так как сотрудники восприняли ее как настоящую и испугались.

Виталина Ярховска