Двое жителей Перми осуждены за вымогательство 300 тыс. рублей

Мотовилихинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей краевого центра, обвиняемых в вымогательстве с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как установило следствие, осенью 2025 года фигуранты под угрозой насилия вымогали у четырех граждан 300 тыс. руб. Злоумышленники перевозили двоих потерпевших в багажнике автомобиля, а одного из них избили. Подсудимые вину не признали, утверждая, что их требования о передаче денег носили законный характер и имущественной выгоды они не преследовали. Суд признал доводы защиты несостоятельными.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому.