Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Киберспорт давно собирает громадные фестивали, и благодаря спонсорам гонорары в этих турнирах впечатляющие. Так что в современном мире те, кто проводит за компьютерными играми десятки часов, вполне могут попробовать монетизировать свои навыки. Успешных примеров предостаточно.

В 2017 году 12-летний подросток из Колорадо Куинн Кифер принял участие в большом турнире в США. Выиграть не смог, но заработал $675 тыс. Хотя случай уникальный, обычно в подобных состязаниях тон задают ребята постарше. Тут есть еще юридический момент: с подростками до 16 лет все сложно — требуется согласие родителей, которые не всегда разделяют увлечение своих отпрысков. Но если с этим проблем нет, то самые одаренные юнцы вполне способны подарить своим родителям обеспеченную старость.

Американец с пакистанскими корнями Саид Самаил Хассан, который играет в одну из самых популярных стратегий — Dota 2, в 2015 году в возрасте 15 лет выиграл большой турнир в Шанхае и заработал почти $1,3 млн. Другой американец, Кайл Гирсдорф, в 16 лет выиграл чемпионат мира по Fortnite (это еще одна культовая игра) и заработал аж $3 млн.

В России тоже есть успешные киберспортсмены. Данил Крышковец начал играть в Counter-Strike в четыре года вместе с братьями. В 12 он уже успешно выступал на небольших турнирах, в 17 был признан лучшим игроком года по версии одного из авторитетных порталов, а в 19 лет стал самым молодым долларовым миллионером в истории среди тех, кто играет в культовый шутер Counter-Strike.

Владимир Осипов