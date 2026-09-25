Вступил в силу приговор адвокату Надырше Джубандикову за покушение на мошенничество в Тольятти

В Тольятти вступил в силу приговор адвокату, осужденному за покушение на мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре региона. По данным «Ъ-Волга», речь идет о Надырше Джубандикове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В июне 2025 года адвокат получил от подзащитного 3 млн руб. «за оказание содействия в смягчении наказания, назначенного судом за совершенные мошеннические действия». Однако, как выяснили следователи, реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства у правозащитника не было.

Суд назначил виновному наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб.

Сторона защиты обжаловала приговор, но судебная коллегия отклонила апелляционную жалобу и оставила судебный акт без изменений.

Сабрина Самедова