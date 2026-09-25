В Перми будут судить бывшего сотрудника госучреждения за взятки

Руководителем следственного отдела по Мотовилихинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба СКР, ему вменяется несколько эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установило следствие, фигурант, будучи главным специалистом отдела одного из государственных бюджетных учреждений Пермского края, в период с 2021 по 2025 год получил от шести контрагентов взятки на общую сумму свыше 3,5 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», обвиняемый являлся сотрудником одного из отделов МФЦ и занимался процедурой закупок.

По версии следствия, денежные средства предназначались для беспрепятственного подписания документации о выполнении работ в рамках договоров по обслуживанию помещений бюджетной организации, а также непривлечения контрагентов к ответственности за нарушения исполнения договоров.

Преступление выявили оперативные сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Фигурант был задержан в августе 2025 года. В ходе следствия проведены обыски, изъята интересующая документация, изучены движения денежных средств по подконтрольным обвиняемому и контрагентам счетам. По ходатайству следствия на автомобиль обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.