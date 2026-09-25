В Башкирии ожидаются заморозки до -3° и пожароопасность

По данным Башгидромета, ночью и утром 26 сентября в Башкирии ожидается туман, из-за которого видимость сократится до 500 м и менее. Также прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

На территории республики будет переменная облачность, без осадков.

Подует восточный, юго-восточный ветер, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +2…+7°, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0…-3°, днем она повысится до +17…+22°.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью понизится до +5…+7°, на окраинах города — до +2°, днем она повысится до +18…+20°.

Майя Иванова