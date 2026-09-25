В столичных дворах в течение года появилось более 500 шлагбаумов
По программе «Московского паркинга» в столичных дворах в текущем году запустили более 500 шлагбаумов, сообщили «Ъ» в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Устройства размещены по 198 адресам во всех округах города:
- СВАО — 123 шлагбаума,
- ВАО — 95 шлагбаумов,
- САО — 67 шлагбаумов,
- ЮАО — 59 шлагбаумов,
- ЗАО — 54 шлагбаума,
- ЮВАО — 50 шлагбаумов,
- ЮЗАО — 25 шлагбаумов,
- СЗАО — 13 шлагбаумов,
- ТиНАО — 8 шлагбаумов,
- ЗелАО — 6 шлагбаумов,
- ЦАО — 5 шлагбаумов.
В 2025 году столичный дептранс ввел упрощенный процесс установки запирающих устройств. Раньше жильцам приходилось самим проводить голосование, отправлять заявку и готовый проект в муниципалитет. Затем нужно было собирать средства на установку (город софинансировал работы на 100 тыс. руб.) и только после этого монтировать его за свой счет. С мая 2025 года введена упрощенная схема через АМПП. Организация по заявке граждан проверяет возможность установки шлагбаума, готовит схему его размещения, а управляющая компания проводит в системе «Электронный дом» опрос собственников жилья. Если большинство голосуют за, то шлагбаум ставят и включают.
Устройства открываются автоматически, распознавая номер автомобиля, который житель должен предварительно внести в систему. Открывать шлагбаумы (например, для гостевых проездов) можно также через приложения «Парковки России» и «Электронный дом».
До сих пор не было информации о том, сколько будет стоит обслуживание шлагбаума. Установка бесплатна, в первый год работы устройства платить ничего не надо. Затем тариф, сообщили в АМПП, составит 90 руб. в месяц с каждого жилого помещения (сумму впишут в итоговый единый платежный документ). Для собственников нежилых помещений (например, расположенных во дворах магазинов) площадью более 26 кв. м цена составит 300 руб. в месяц.
К началу 2027 года количество шлагбаумов, установленных по новой программе, во дворах увеличится втрое — до 1,5 тыс. штук, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
До упрощения порядка установки шлагбаумов, введенного в мае 2025 года, жителям требовалось самостоятельно организовать голосование собственников, заручиться поддержкой не менее двух третей из них, а затем подать заявку и готовый проект размещения в муниципалитет. Рассмотрение проекта занимало до 30 дней.
После согласования проекта жильцы должны были собрать средства на установку шлагбаума, при этом город софинансировал работы на сумму до 100 тысяч рублей. Только после выполнения всех этих этапов можно было приступить к монтажу устройства за свой счет. Таким образом, весь процесс от инициации до установки полностью ложился на жителей.