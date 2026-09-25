В столичных дворах в течение года появилось более 500 шлагбаумов

По программе «Московского паркинга» в столичных дворах в текущем году запустили более 500 шлагбаумов, сообщили «Ъ» в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Устройства размещены по 198 адресам во всех округах города:

СВАО — 123 шлагбаума,

ВАО — 95 шлагбаумов,

САО — 67 шлагбаумов,

ЮАО — 59 шлагбаумов,

ЗАО — 54 шлагбаума,

ЮВАО — 50 шлагбаумов,

ЮЗАО — 25 шлагбаумов,

СЗАО — 13 шлагбаумов,

ТиНАО — 8 шлагбаумов,

ЗелАО — 6 шлагбаумов,

ЦАО — 5 шлагбаумов.

В 2025 году столичный дептранс ввел упрощенный процесс установки запирающих устройств. Раньше жильцам приходилось самим проводить голосование, отправлять заявку и готовый проект в муниципалитет. Затем нужно было собирать средства на установку (город софинансировал работы на 100 тыс. руб.) и только после этого монтировать его за свой счет. С мая 2025 года введена упрощенная схема через АМПП. Организация по заявке граждан проверяет возможность установки шлагбаума, готовит схему его размещения, а управляющая компания проводит в системе «Электронный дом» опрос собственников жилья. Если большинство голосуют за, то шлагбаум ставят и включают.

Устройства открываются автоматически, распознавая номер автомобиля, который житель должен предварительно внести в систему. Открывать шлагбаумы (например, для гостевых проездов) можно также через приложения «Парковки России» и «Электронный дом».

До сих пор не было информации о том, сколько будет стоит обслуживание шлагбаума. Установка бесплатна, в первый год работы устройства платить ничего не надо. Затем тариф, сообщили в АМПП, составит 90 руб. в месяц с каждого жилого помещения (сумму впишут в итоговый единый платежный документ). Для собственников нежилых помещений (например, расположенных во дворах магазинов) площадью более 26 кв. м цена составит 300 руб. в месяц.

К началу 2027 года количество шлагбаумов, установленных по новой программе, во дворах увеличится втрое — до 1,5 тыс. штук, сообщил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Иван Буранов