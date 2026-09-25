Рилсы «заносят» в трудовую книжку

В России бум «рабочего» контента. Сотрудники компаний все чаще заводят блоги, которые посвящены их офисным будням или профессиональным интересам. Причем нередко контент раскручивают за счет имени работодателя. Бренды, в свою очередь, используют такие профили как источник лояльной аудитории и даже площадку для привлечения новых специалистов. Но медийность персонала не всегда оказывается выгодной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Как выглядит мой день в офисе?», «Кстати, познакомьтесь с моими коллегами», «А вот как работает наш бухгалтер» — многие ролики блогеров-белых воротничков выглядят примерно так. Еще сотрудники компаний делятся экспертизой, рассказывают о кейсах и просто шутят.

Иногда видео снимают даже топ-менеджеры. Яркий пример — директор «Белёвской пастилы» Дмитрий Белоконь. В своих соцсетях он показывает, как устроено производство и что происходит с хейтерами десерта. Спойлер: их увозят в неизвестном направлении в багажнике внедорожника, где непременно хранится ящик яблок. Предприниматель рассказал “Ъ FM”, как его подчиненные отреагировали на такой креатив со стороны руководителя:

«Все делается с правильным подходом, я на это надеюсь. Мы всегда с уважением относимся и к рабочему месту, и к рабочему процессу, и, конечно, все согласовано. Может быть, многим непонятны некоторые рилсы, скетчи. Ведь как так, директор может сказать подобное или предстать в каком-то другом образе? Но цифры говорят за себя. Люди пишут нам после этого, просятся на работу, но 90% не подходят».

Кстати, популярные блоги сотрудников и топ-менеджеров действительно могут серьезно усиливать HR-бренд, отмечают собеседники “Ъ FM”. Понимая это, некоторые компании сами подталкивают персонал к активности в соцсетях. Бывает даже, что работодатели за свой счет учат команды создавать контент. Но привлечь нужные кадры, сделав ставку на ролики, все равно сложно, признает партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Григорий Финкельштейн:

«Самые лучшие блоги ведут те, за кого борьба идет меньше всего: креативщики, маркетологи. А чтобы блоги вели рабочие, за которых самая большая конкуренция, тут уже надо постараться».

К тому же в своих блогах сотрудники вовсе не обязательно будут говорить что-то позитивное. Помимо этого, работники могут ненароком показать экран компьютера с открытыми документами или слишком глубоко погрузить аудиторию во внутреннюю кухню. Впрочем, на этот случай у работодателя есть проверенный временем инструмент защиты, отметил управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин:

«В любом трудовом договоре есть отсылка к распространению конфиденциальной информации или информации, которая порочит честь и достоинство. Но грамотные юристы и HR никогда не уволят за высказывание публичного критического мнения о компании. Хороший руководитель найдет тысячу и одну причину, чтобы уволить сотрудника».

Но ведь увольнение блогера обернется скандалом в соцсетях, поэтому компании действуют тоньше. Например, они ограничивают съемку в отдельных зонах офиса, просят указывать в профиле, что мнение сотрудника может не совпадать с политикой компании, и даже модерируют контент. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что правила ведения блога вскоре начнут прописывать в трудовом договоре. Основатель группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев привел пример пункта, который он бы включил в контракт:

«Если человек на производстве ходит с телефоном и всех снимает, я считаю, это недопустимо, потому что он должен работать. Давайте представим: смена 50 человек, и 25 из них будут блогерами. А мы же деньги платим за это время».

Это, кстати, распространенная претензия к блогерам из корпораций. Но пользователи соцсетей, судя по стилю их комментариев, в ответ написали бы что-то в духе: «На бессмысленные совещания уходит еще больше времени».

Иван Хорушевский