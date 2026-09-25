В Оренбуржье ликвидируют новые ландшафтные пожары

Пожарные ликвидируют ландшафтные возгорания в Гайском городском округе Оренбургской области. На территории горит сухая трава на двух участках. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Наиболее крупный очаг зафиксирован в районе поселка Гайнулино — площадь пожара составляет около 20 га. Для тушения привлечены 25 специалистов и четыре единицы специализированной техники.

У деревни Узембаево работают 11 пожарных и три единицы техники. По данным оперативных служб, тушение осложняется неблагоприятной погодой: в округе сохраняется засушливая обстановка, а порывистый ветер помогает распространению огня.

Георгий Портнов