Песков рассказал о возможности скорой встречи представителей РФ, Украины и США
Проведение трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США обсуждалось между президентами Владимиром Путины и Дональдом Трампом, но никакой конкретики по этому вопросу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Действительно, такое обсуждение имело место, говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, это было во время телефонного разговора Путина и Трампа. Пока больше конкретики я вам сказать не могу», — заявил Дмитрий Песков.
По его словам, пока рано говорить о результатах поездки спецпредставителя президента, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США. Как пояснил Дмитрий Песков, господин Дмитриев продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах взаимодействия в сфере экономики.
Трехсторонний формат предполагает участие представителей России, Украины и США, а не только двусторонние контакты Москвы и Вашингтона. В феврале 2025 года Дональд Трамп анонсировал встречу представителей России и США в Мюнхене и сообщил, что к ней приглашены украинские чиновники; при участии всех трех сторон она стала бы первой встречей представителей России и Украины с 2022 года.
В сентябре 2026 года спецпосланники США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев и представили новые идеи по урегулированию конфликта. После этих поездок Москва заявила о возможном возобновлении встреч с участием представителей России, Украины и США, поэтому обсуждаемый формат следует за отдельными контактами американской стороны с каждой из сторон конфликта.