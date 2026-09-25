Песков рассказал о возможности скорой встречи представителей РФ, Украины и США

Проведение трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США обсуждалось между президентами Владимиром Путины и Дональдом Трампом, но никакой конкретики по этому вопросу пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Действительно, такое обсуждение имело место, говорили о том, что в ближайшей перспективе такая встреча может состояться, это было во время телефонного разговора Путина и Трампа. Пока больше конкретики я вам сказать не могу», — заявил Дмитрий Песков.

По его словам, пока рано говорить о результатах поездки спецпредставителя президента, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США. Как пояснил Дмитрий Песков, господин Дмитриев продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах взаимодействия в сфере экономики.