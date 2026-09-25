В этом году в Башкирии выявили более 4,7 тысячи нарушений прав предпринимателей

В Башкирии в этом году прокуроры выявили более 4,7 тыс. нарушений прав предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Всего по протестам прокуроров отменили и изменили более 1,5 тыс. незаконных муниципальных правовых актов, затрагивающих права предпринимателей в сферах земельных отношений, собственности и градостроительства.

По инициативе прокуроров 98 должностных лиц органов местного самоуправления привлекли к административной ответственности за то, что они не разместили или несвоевременно разместили в интернете необходимую для предпринимателей информацию.

Прокуратура республики внесла представления Корпорации развития Башкирии из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры для резидентов особой экономической зоны «Алга».

После принятия мер прокурорского реагирования погасили задолженность в размере 190 млн руб. перед предпринимателями по оплате государственными и муниципальными заказчиками исполненных контрактов.

Также Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура реагировала на факты ненадлежащего оказания госуслуг предпринимателям региональными министерствами лесного хозяйства, природопользования и экологии.

Прокуроры принимали меры по восстановлению прав предпринимателей в сферах контрольно-надзорной деятельности, закупок, торговли, подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

С января по август прокуроры внесли около 1,5 тыс. представлений, около 1,5 тыс. человек привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

Майя Иванова