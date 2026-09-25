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«Си получил то подтверждение равноправия, за которым и приехал в Вашингтон»

В США встретились Дональд Трамп и Си Цзиньпин: реакция мировых СМИ

Американо-китайский саммит в Вашингтоне — главная тема обсуждения мировых медиа. Комментаторы отмечают необычайную роскошь и дефицит реальных прорывных результатов. Это позволяет им говорить, что в то время, как китайский лидер получил от встречи все, за чем он, собственно, и прибыл в Вашингтон, для президента США она стала саммитом упущенных возможностей.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Трамп принимает Си в Белом доме с помпой, но без особых конкретных результатов

Роскошный прием стал отражением парадоксального подхода Трампа к Китаю. Президента привлекает театральность саммита и личные доверительные отношения с Си, даже несмотря на усиление серьезной напряженности между двумя сверхдержавами. Но при всей этой помпезности президент остался с минимумом ощутимых результатов, притом что Си получил то подтверждение равноправия, за которым и приехал в Вашингтон... Трамп пришел к власти в том числе благодаря своей жесткой критике Китая. За последнее десятилетие он постоянно обвинял предыдущих президентов в излишней снисходительности к Пекину, сформировал два правительства, полных «ястребов» в отношении Китая, и предпринял шаги для сохранения американской гегемонии. Однако при личной встрече президент, кажется, был совершенно очарован своим китайским коллегой и не продемонстрировал ничего конкретного, что могло бы развеять опасения его же собственных антикитайских «ястребов».

Global Times (Пекин, Китай)

Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

Поиск верного пути сосуществования Китая и США отвечает интересам обеих сторон и ожиданиям всего мирового сообщества. Столкнувшись с изменениями в нашем мире, в наше время, да еще имеющими такое историческое значение, Китай и США, как две супердержавы, несут историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества. Китайско-американское сотрудничество, может, и не решит каждую проблему, существующую в мире, но без него будет сложно решить огромное количество таких проблем. Будь то содействие глобальному экономическому восстановлению, урегулирование региональных конфликтов или совершенствование правил управления в таких новых областях, как искусственный интеллект, киберпространство или космическое пространство, стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения незаменимы.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Пышность преобладает над содержанием: Дональд Трамп принимает Си Цзиньпина

Чем завершился визит Си Цзиньпина в США

Сара Беран, бывший высокопоставленный дипломат США, координировавшая встречи американских президентов с Си, говорит, что нынешний саммит больше запомнился своей зрелищностью, а не содержанием. «Для Пекина настоящий результат этого саммита не будет заключаться в информационном бюллетене. Он — в фотографиях,— говорит она.— Существует реальный дисбаланс между мизерным продвижением вперед в вопросах, которые важны для США, и всеми этими блеском и помпезностью… Работающие каналы связи между лидерами — хорошая штука, но это несоответствие на саммите означает упущенные возможности для Вашингтона». Эта вся шумиха, кроме того, маскирует некоторые из собственных проблем Трампа, в том числе его войну с Ираном, внутренний кризис стоимости жизни и стремительно падающую популярность, из-за которых его Республиканская партия рискует потерпеть поражение на промежуточных выборах.

The Japan Times (Токио, Япония)

Си призывает США «выступить против» независимости Тайваня, а Трамп называет Китай «союзником» во Второй мировой войне

Китайский лидер… воспользовался своей широко освещаемой встречей с Дональдом Трампом для того, чтобы призвать США формально «выступить против» независимости Тайваня, что стало одним из его самых откровенных призывов к президенту США изменить подход Вашингтона в отношении Тайбэя. Заявления Си… прозвучали в то время, как Трамп восхвалял «общие интересы» двух супердержав, которые, по его словам, «даже сделали нас союзниками во Второй мировой войне». Это его заявление, скорее всего, вызовет удивление в Токио, одном из союзников США, который в настоящее время вовлечен в затянувшийся конфликт с Пекином и сталкивается с давлением со стороны Трампа по торговым вопросам и вопросам обороны… В целом же этот помпезный саммит, буквально утопающий в символизме, но лишенный содержания, не продемонстрировал никаких признаков прорывов по насущным вопросам помимо Тайваня, включая искусственный интеллект и американскую войну в Иране.

Подготовил Николай Зубов

Фотогалерея

Визит Си Цзиньпина в Вашингтон

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Подготовка ковровой дорожки у трапа

Подготовка ковровой дорожки у трапа

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Фото: Alex Brandon / AP

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Фото: Allison Robbert / AP

Демонстрация возле Белого дома

Демонстрация возле Белого дома

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У входа в Белый дом

У входа в Белый дом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Торжественная церемония

Торжественная церемония

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналисты спешат занять свои места

Журналисты спешат занять свои места

Фото: Alex Brandon / AP

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Фото: Alex Brandon / AP

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Овальном кабинете

В Овальном кабинете

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Фото: Finn Gomez / Photo / AP

Пролет военных самолетов над Белым домом

Пролет военных самолетов над Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Осмотр Белого дома

Осмотр Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Пресс-конференция

Пресс-конференция

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Evan Vucci / Reuters

Лидеры США и Китая на Южной лужайке Белого дома

Лидеры США и Китая на Южной лужайке Белого дома

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на ужине в Белом доме

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на ужине в Белом доме

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

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Подготовка ковровой дорожки у трапа

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Церемония встречи прошла на авиабазе Эндрюс

Фото: Alex Brandon / AP

Супруга китайского лидера Пэн Лиюань

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Прокитайские протестующие собираются на Пенсильвания-авеню в преддверии прибытия Си Цзиньпина

Фото: Allison Robbert / AP

Демонстрация возле Белого дома

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп приветствует Си Цзиньпина на лужайке Белого дома

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

У входа в Белый дом

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Торжественная церемония

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Журналисты спешат занять свои места

Фото: Alex Brandon / AP

Для китайского гостя было подготовлено настоящее шоу

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США и председатель КНР провели сначала переговоры тет-а-тет, а потом в расширенном формате с участием должностных лиц

Фото: Alex Brandon / AP

С китайской стороны в переговорах участвовали вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао, посол КНР в США Се Фэн. С американской стороны — вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В Овальном кабинете

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Первые леди Пэн Лиюань (слева) и Мелания Трамп

Фото: Finn Gomez / Photo / AP

Пролет военных самолетов над Белым домом

Фото: Nathan Howard / Reuters

Осмотр Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Пресс-конференция

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли превосходно

Фото: Evan Vucci / Reuters

Лидеры США и Китая на Южной лужайке Белого дома

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп и Си Цзиньпин на ужине в Белом доме

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

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