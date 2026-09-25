Американо-китайский саммит в Вашингтоне — главная тема обсуждения мировых медиа. Комментаторы отмечают необычайную роскошь и дефицит реальных прорывных результатов. Это позволяет им говорить, что в то время, как китайский лидер получил от встречи все, за чем он, собственно, и прибыл в Вашингтон, для президента США она стала саммитом упущенных возможностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Трамп принимает Си в Белом доме с помпой, но без особых конкретных результатов Роскошный прием стал отражением парадоксального подхода Трампа к Китаю. Президента привлекает театральность саммита и личные доверительные отношения с Си, даже несмотря на усиление серьезной напряженности между двумя сверхдержавами. Но при всей этой помпезности президент остался с минимумом ощутимых результатов, притом что Си получил то подтверждение равноправия, за которым и приехал в Вашингтон... Трамп пришел к власти в том числе благодаря своей жесткой критике Китая. За последнее десятилетие он постоянно обвинял предыдущих президентов в излишней снисходительности к Пекину, сформировал два правительства, полных «ястребов» в отношении Китая, и предпринял шаги для сохранения американской гегемонии. Однако при личной встрече президент, кажется, был совершенно очарован своим китайским коллегой и не продемонстрировал ничего конкретного, что могло бы развеять опасения его же собственных антикитайских «ястребов».

Global Times (Пекин, Китай) Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками Поиск верного пути сосуществования Китая и США отвечает интересам обеих сторон и ожиданиям всего мирового сообщества. Столкнувшись с изменениями в нашем мире, в наше время, да еще имеющими такое историческое значение, Китай и США, как две супердержавы, несут историческую ответственность за содействие развитию и прогрессу человечества. Китайско-американское сотрудничество, может, и не решит каждую проблему, существующую в мире, но без него будет сложно решить огромное количество таких проблем. Будь то содействие глобальному экономическому восстановлению, урегулирование региональных конфликтов или совершенствование правил управления в таких новых областях, как искусственный интеллект, киберпространство или космическое пространство, стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения незаменимы.

Financial Times (Лондон, Великобритания) Пышность преобладает над содержанием: Дональд Трамп принимает Си Цзиньпина Чем завершился визит Си Цзиньпина в США Сара Беран, бывший высокопоставленный дипломат США, координировавшая встречи американских президентов с Си, говорит, что нынешний саммит больше запомнился своей зрелищностью, а не содержанием. «Для Пекина настоящий результат этого саммита не будет заключаться в информационном бюллетене. Он — в фотографиях,— говорит она.— Существует реальный дисбаланс между мизерным продвижением вперед в вопросах, которые важны для США, и всеми этими блеском и помпезностью… Работающие каналы связи между лидерами — хорошая штука, но это несоответствие на саммите означает упущенные возможности для Вашингтона». Эта вся шумиха, кроме того, маскирует некоторые из собственных проблем Трампа, в том числе его войну с Ираном, внутренний кризис стоимости жизни и стремительно падающую популярность, из-за которых его Республиканская партия рискует потерпеть поражение на промежуточных выборах.

The Japan Times (Токио, Япония) Си призывает США «выступить против» независимости Тайваня, а Трамп называет Китай «союзником» во Второй мировой войне Китайский лидер… воспользовался своей широко освещаемой встречей с Дональдом Трампом для того, чтобы призвать США формально «выступить против» независимости Тайваня, что стало одним из его самых откровенных призывов к президенту США изменить подход Вашингтона в отношении Тайбэя. Заявления Си… прозвучали в то время, как Трамп восхвалял «общие интересы» двух супердержав, которые, по его словам, «даже сделали нас союзниками во Второй мировой войне». Это его заявление, скорее всего, вызовет удивление в Токио, одном из союзников США, который в настоящее время вовлечен в затянувшийся конфликт с Пекином и сталкивается с давлением со стороны Трампа по торговым вопросам и вопросам обороны… В целом же этот помпезный саммит, буквально утопающий в символизме, но лишенный содержания, не продемонстрировал никаких признаков прорывов по насущным вопросам помимо Тайваня, включая искусственный интеллект и американскую войну в Иране.

Подготовил Николай Зубов