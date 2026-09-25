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В Банке России рассказали об исключениях по налогу для ПИФов

Банк России выступает за то, чтобы ужесточение налогообложения паевых инвестиционных фондов носило точечный характер и не затрагивало рыночные инструменты коллективных инвестиций. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Международном банковском форуме.

По его словам, при корректировке законодательства регулятор ставит перед собой две задачи. «Первая — обеспечить такую экосистему с точки зрения взыскания налогов, которая не позволяет избегать уплаты налогов, используя ту либо иную форму или тот либо иной финансовый инструмент. Другая задача — сохранить бизнес-модель текущих участников и, в принципе, не прекратить ту либо иную финансовую деятельность», — пояснил Владимир Чистюхин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, главный приоритет регулятора на текущий момент — защитить открытые ПИФы, которые являются максимально рыночными и не вызывают сомнений в использовании их для ухода от налогов. «Достигнуты соответствующие соглашения с Минфином, мы находимся в консенсусе, поэтому я надеюсь, что эти две задачи будут решены», — добавил первый зампред Банка России.

Накануне Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете и налоговых инициативах. Одна из них коснулась рынка коллективных инвестиций. Министерство предложило обязать закрытые и интервальные ПИФы уплачивать налог на прибыль по ставке 15% с получаемых пассивных доходов. При налогообложении пайщиков уплаченный фондом налог будет зачитываться.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предлагаемая конструкция переносит уплату налога на уровень закрытого или интервального фонда, предназначенного для квалифицированных инвесторов. Управляющая компания должна будет сообщать сумму удержанного налога владельцу паев либо депозитарию, а затем ее будут учитывать при расчете налога самого пайщика; вся сумма налога при этом направляется в федеральный бюджет.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), являющиеся одним из видов ПИФов, могут вкладываться в более широкий круг финансовых инструментов по сравнению с открытыми и интервальными фондами и формируются на срок от трех до 15 лет.

Для управляющих компаний новая схема означает отдельное администрирование налога внутри фонда и передачу сведений участникам расчетов. Участники рынка относят к ее возможным последствиям усложнение операционных процессов, рост издержек и потенциальный отток клиентов в альтернативные инструменты.

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