В Банке России рассказали об исключениях по налогу для ПИФов
Банк России выступает за то, чтобы ужесточение налогообложения паевых инвестиционных фондов носило точечный характер и не затрагивало рыночные инструменты коллективных инвестиций. Об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Международном банковском форуме.
По его словам, при корректировке законодательства регулятор ставит перед собой две задачи. «Первая — обеспечить такую экосистему с точки зрения взыскания налогов, которая не позволяет избегать уплаты налогов, используя ту либо иную форму или тот либо иной финансовый инструмент. Другая задача — сохранить бизнес-модель текущих участников и, в принципе, не прекратить ту либо иную финансовую деятельность», — пояснил Владимир Чистюхин (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, главный приоритет регулятора на текущий момент — защитить открытые ПИФы, которые являются максимально рыночными и не вызывают сомнений в использовании их для ухода от налогов. «Достигнуты соответствующие соглашения с Минфином, мы находимся в консенсусе, поэтому я надеюсь, что эти две задачи будут решены», — добавил первый зампред Банка России.
Накануне Минфин внес в правительство пакет законопроектов о федеральном бюджете и налоговых инициативах. Одна из них коснулась рынка коллективных инвестиций. Министерство предложило обязать закрытые и интервальные ПИФы уплачивать налог на прибыль по ставке 15% с получаемых пассивных доходов. При налогообложении пайщиков уплаченный фондом налог будет зачитываться.
Предлагаемая конструкция переносит уплату налога на уровень закрытого или интервального фонда, предназначенного для квалифицированных инвесторов. Управляющая компания должна будет сообщать сумму удержанного налога владельцу паев либо депозитарию, а затем ее будут учитывать при расчете налога самого пайщика; вся сумма налога при этом направляется в федеральный бюджет.
Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), являющиеся одним из видов ПИФов, могут вкладываться в более широкий круг финансовых инструментов по сравнению с открытыми и интервальными фондами и формируются на срок от трех до 15 лет.
Для управляющих компаний новая схема означает отдельное администрирование налога внутри фонда и передачу сведений участникам расчетов. Участники рынка относят к ее возможным последствиям усложнение операционных процессов, рост издержек и потенциальный отток клиентов в альтернативные инструменты.