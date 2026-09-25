Трое волонтеров из Тары погибли в Запорожской области при ударе ВСУ

В Запорожской области погибли три волонтера из Омской области, еще один получил ранения при ударах украинских военных по гуманитарному конвою, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Как рассказали «Ъ» в администрации области, гуманитарный конвой в Запорожскую область везли жители города Тары.

По его словам, это произошло в районе села Новобогдановка Мелитопольского муниципального округа.

«В результате циничной террористической атаки на гражданский автомобиль, доставлявший гуманитарную помощь, погибли трое волонтеров из Омской области. Еще один получил ранения, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— сообщил господин Балицкий.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

В Запорожской области после атак ВСУ на гражданский автомобиль погибла 15-летняя девочка, а также были ранены шестилетний ребенок и женщины 1983 и 2004 годов рождения. Помимо этого, под удар попал служебный автомобиль «Почты Таврии», общеобразовательная школа в Васильевке и ряд частных домовладений. Ранения получили несколько десятков мирных жителей.

Александр Дремлюгин, Симферополь