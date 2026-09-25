Песков: переговоры России, Украины и США могут пройти в ближайшее время

Составлено ИИ-Ассистентъ

Трехсторонний формат уже применялся в 2026 году: встречи проходили 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, а затем 17–18 февраля в Женеве. Запланированный на март раунд не состоялся из-за войны на Ближнем Востоке; о возможности возобновления встреч Москва заявила после визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Предметом переговоров в Абу-Даби были параметры прекращения огня, а также мониторинг и проверка соблюдения перемирия. По итогам переговоров Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными.