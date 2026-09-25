В Самаре расследуют ДТП с пассажирским автобусом № 70

Авария с участием пассажирского автобуса произошла в Самаре утром в пятницу, 25 сентября. Происшествие случилось в 11:00 у дома № 130 на улице Стара-Загора в Кировском районе города. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Самарской области Фото: ГУ МВД по Самарской области

Установлено, что мужчина 1964 года рождения, водитель автобуса Lotos, следовавшего по маршруту № 70, сбил 18-летнего водителя электровелоспипеда Maikaolin.

В момент аварии молодой человек пересекал проезжую часть на своем СИМ, нарушив пункт 24.6.1 ПДД РФ. Пострадавшему оказали разовую медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка.

Георгий Портнов