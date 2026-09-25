Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Юбилей за ширмой, дрифт и баховское барокко

Какие фестивали, премьеры и гонки посетить в Челябинске с 26 сентября по 2 октября

Челябинск с 26 сентября по 2 октября отметит 90-летие театра кукол, примет финал Уральской лиги дрифта и фестиваль Юрия Башмета. В программе — презентация обновленного состава баскетбольного клуба «Челбаскет», диджей-сеты с симфоджазовым оркестром и индустриальные прогулки по крышам. Любителей современной культуры ждут всероссийский чемпионат по брейк-дансу и выставка электромобилей.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Выбирайте событие в каллендаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.



Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд