Юбилей за ширмой, дрифт и баховское барокко

Челябинск с 26 сентября по 2 октября отметит 90-летие театра кукол, примет финал Уральской лиги дрифта и фестиваль Юрия Башмета. В программе — презентация обновленного состава баскетбольного клуба «Челбаскет», диджей-сеты с симфоджазовым оркестром и индустриальные прогулки по крышам. Любителей современной культуры ждут всероссийский чемпионат по брейк-дансу и выставка электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

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