Городская среда в деталях

17 сентября 2026 года компания «Алюмпарк» организовала архитектурную экспедицию по Ижевску и Воткинску. В ней приняли участие 30 архитекторов, проектировщиков и специалистов по благоустройству и развитию территорий из Ижевска и Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники архитектурной экспедиции

Фото: компания «Алюмпарк» Участники архитектурной экспедиции

Фото: компания «Алюмпарк»

Городские пространства Ижевска и Воткинска

В Ижевске участники посетили улицу Удмуртскую, «Березовую рощу» и «Елки-парк» — три обновленных пространства, разные по масштабу, характеру и подходам к благоустройству.

В Воткинске программа началась с музея-усадьбы П. И. Чайковского и знакомства с историей этого места. Затем участники отправились на прогулку по городу. Им рассказали о том, как менялся Воткинск, какие проекты уже завершены и какие преобразования планируются в дальнейшем. В маршрут вошли набережная и парк «Времена года». Часть пути между объектами прошла по Воткинскому пруду на катерах. Завершился день общим ужином.

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Профессиональный диалог на объектах

Формат экспедиции позволил обсуждать городскую среду непосредственно на объектах: обращать внимание на детали благоустройства, разбирать разные решения и обмениваться мнениями с коллегами из других городов.

«В таких поездках особенно ценно посмотреть на привычные профессиональные задачи с другой стороны. Можно увидеть, как устроены разные пространства на практике, узнать, на что обращают внимание коллеги. Многие идеи и наблюдения потом можно использовать уже в своей работе», — рассказала ведущий архитектор бюро комплексного проектирования социальных объектов «СЗ «А101» Екатерина Ряхова.

Справка

«Алюмпарк» — отечественный производитель комплектов наружного освещения из анодированного алюминия. Компания разрабатывает и изготавливает опоры освещения, светильники, комплексы освещения, арт-объекты, самокатопарковки и другое для общественных пространств и дворов ЖК.