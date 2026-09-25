Станислав Наумов отозвал жалобу об отказе в регистрации на выборах

Самовыдвиженец Станислав Наумов отказался от дальнейшего оспаривания отказа в регистрации на выборах в Государственную думу по Магнитогорскому одномандатному округу №191. Верховный суд РФ возвратил его кассационную жалобу без рассмотрения по существу в связи с отзывом заявления самим истцом. Об этом следует из определения суда.

Ранее господин Наумов пытался обжаловать решение территориальной избирательной комиссии Правобережного района Магнитогорска от 16 августа 2026 года, которая отказала ему в регистрации кандидатом из-за претензий к качеству подписей избирателей. Челябинский областной суд 31 августа признал решение избиркома законным. 14 сентября судебная коллегия Второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) оставила это решение без изменений.

До начала рассмотрения кассационной жалобы в Верховном суде от господина Наумова поступило заявление об ее отзыве. Таким образом, судебное разбирательство по вопросу регистрации кандидата в Магнитогорском округе №191 окончательно завершено.

Евгений Рыженьков