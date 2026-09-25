В Удмуртии дело о ДТП с пятью погибшими прекратили из-за смерти обвиняемого

Сарапульский райсуд Умуртии прекратил уголовное дело в отношении водителя, ставшего виновником ДТП с пятью погибшими. Обвиняемый погиб в результате этой же аварии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Авария произошла 5 июня около 00:05 на 33-м километре дороги Костино—Камбарка в Сарапульском районе. По данным правоохранительных органов, 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Spectra под управлением 39-летней женщины.

В результате ДТП погибли оба водителя, 41-летняя пассажирка Ford Focus, а также восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик. Еще пять человек, в том числе пятилетняя пассажирка Ford Focus, получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек (ст. 264 УК РФ).

Суд установил факт смерти обвиняемого и не обнаружил оснований для его реабилитации. Государственный обвинитель и потерпевшие не возражали против прекращения дела. Постановление суд вынес 16 сентября.