В Самаре оставлен в силе приговор адвокату за попытку мошенничества на 3 млн рублей

Самарский областной суд оставил без изменений приговор адвокату, осужденному за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Отклонена апелляционная жалоба защиты, которая ссылалась на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и суровость наказания. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2025 года адвокат получил от одного из своих подзащитных 3 млн рублей за содействие в смягчении приговора по делу о мошенничестве. Однако ни возможности, ни намерения выполнять взятые обязательства у правозащитника не было — свой преступный умысел он не довел до конца из-за задержания.

С учетом позиции гособвинителя суд первой инстанции приговорил фигуранта к трем с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 300 тыс. рублей.

Георгий Портнов