Сызранцы пожаловались Вячеславу Федорищеву на трехдневное отсутствие воды

Жители Сызрани Самарской области пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву во «ВКонтакте» на то, что у них три дня нет воды.

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Несколько дней назад на ул. Дизельной произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 630 мм. Без холодной воды оставались потребители 132 многоквартирных и 1200 частных жилых домов, 28 социальных объектов.

Как сообщили сегодня, 25 сентября, в областном ГУ МЧС, водоснабжение восстановлено. Однако одновременно с этим в администрации Сызрани сообщили, что произошло «аварийное отключение холодного водоснабжения в результате нарушения герметичности водопровода» на ул. Образцовской, 68А. Ведутся аварийные работы. О том, сколько домов осталось без воды, не сообщается.

Сабрина Самедова