Глава СКР затребовал доклад об исчезновении девочки в секте в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам об исчезновении несовершеннолетней жительницы Вологодской области и деятельности секты в Ульяновской области, сообщил Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в соцсетях «продолжают обсуждаться обстоятельства исчезновения девочки, которая была вывезена матерью из Вологодской области в секту на территории Ульяновской области. Несмотря на ограничение в родительских правах, женщина продолжает скрываться с ребенком от судебных приставов и органов опеки.

По данным ИЦ СКР, в Вологодской области следственными органами расследуется уголовное дело по факту исчезновения ребенка (ч. 2 ст. 126 УК РФ), в производстве СУ СКР по Ульяновской области находится уголовное дело по факту деятельности организации, посягающей на права граждан (ст. 239 УК РФ).

Александр Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений Вологодской и Ульяновской областей представить актуальную информацию о ходе расследования уголовных дел и по доводам публикации.

Накануне в соцсетях Вологодской области шло активное обсуждение информации региональной службы судебных приставов о розыске 11-летней девочки, которая «может находиться» с членами псевдорелигиозной организации «Царская империя». Со ссылкой на центральные телеканалы и СМИ в соцсетях сообщалось, что семья девочки ранее проживала в Вологодской области, мать работала сельской учительницей, но увлеклась идеями секты. Осенью 2024 года родители увезли свою дочь в Ульяновскую область, в секту «Царская империя». По словам старшей сестры пропавшего ребенка, в секте девочка носила чужую одежду не по размеру, школу не посещала, жила по установленным внутри секты правилам, а ее мать утверждала, что хочет «спасти себя и дочь от скорого конца света и динозавров». Старшая сестра не оставляет попыток найти девочку. В 2025 году она обратилась в суд, который ограничил мать и отца девочки в родительских правах.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в феврале 2024 года в отношении основателей общины в СУ СКР по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по фактам призывов к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и по факту создания организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 2 и ч. 3 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Были задержаны и заключены под стражу организатор общины Леонид Власов, именующий себя Зосимой, и еще двое организаторов секты — Александр Кормишенко и Никита Шостак. Зосима призывал своих последователей отречься от Русской православной церкви, продать свое жилье и переехать в общину, сжечь паспорт и ИНН, «на которых печать антихриста».

В конце февраля этого года были задержаны еще трое сподвижников Зосимы, которые после ареста лидеров взяли на себя руководство общиной, разместившейся в селах Айбаши и Шмелевка Старомайнского района Ульяновской области. Им предъявлены обвинения в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч.1 ст. 239 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и в участии в такой организации (ч.2 ст. 239 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

В СУ СКР «Ъ-Волга» пояснили, что уголовное дело Леонида Власова, Александра Кормишенко и Никиты Шостака уже рассматривается Центральным военным окружным судом, расследование уголовного дела сподвижников Зосимы продолжается, секта на территории Ульяновской области не действует, где находится пропавшая девочка, неизвестно.

Андрей Васильев, Ульяновск