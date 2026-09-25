Супружеская пара из Удмуртии украла у банка 1,5 млн рублей через систему кешбэка

Супруги из Завьяловского района Удмуртии похитили у банка свыше 1 млн руб. через программу лояльности с повышенным кешбэком, сообщили в МВД по Удмуртии. На них заведено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы).

31-летние фигуранты приобретали товары в интернет-магазинах, получали за них бонусы, после чего оформляли возврат заказов. В результате банк возвращал деньги за покупки, а начисленные бонусы супруги тратили по своему усмотрению. По той же схеме обвиняемые использовали карты своих знакомых. За несколько месяцев соучастники похитили у банка около 1,5 млн руб.

Противоправную деятельность выявили сотрудники угрозыска регионального МВД. Полицейские совместно с росгвардейцами пришли к чете по месту жительства. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.